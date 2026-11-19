Türkiye, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunların giderilmesi için Avrupa Birliği ile yeni bir çalışma başlattı.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle Ankara'da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ilk kez birlikte katıldığı toplantıda, Schengen vize uygulamaları, başvuru prosedürleri ve mevcut sorunlar değerlendirildi.

RANDEVU VE BELGE ŞARTLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI İSTENDİ

Türkiye tarafı, AB ile birçok alanda yüksek entegrasyon düzeyine sahip olunduğuna dikkat çekerek vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesini talep etti.

Bu kapsamda randevu bulma sorunlarının çözülmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması istendi.

KADEMELİ VİZE SİSTEMİ DAHA YAYGIN UYGULANSIN

Toplantıda, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanması da gündeme geldi.

Türkiye, özellikle daha önce vize kurallarına uygun seyahat etmiş kişilerin uzun süreli ve çok girişli vize alabilmesinin kolaylaştırılmasını talep etti.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN KESİNTİSİZ ERİŞİM TALEBİ

Görüşmede ticari faaliyetlerin aksamaması için Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması da istendi. Ayrıca sürücülerin karşılaştığı mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması talep edildi.

SAHTE VİZE DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DE GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize süreçlerindeki aksaklıkların vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına dikkat çekti. Bu şirketlere yönelik başlatılan adli süreçler hakkında da AB temsilcilerine bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERİN VİZE SORUNLARI AZALDI

Toplantıda, AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunlar da değerlendirildi. Türkiye'nin girişimleri sonucunda öğrencilerin vize işlemlerinde yaşanan sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

SCHENGEN İÇİN YENİ ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Toplantının ardından Schengen vize uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.