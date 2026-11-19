Filistin'e Destek Platformu, Gazze'de yaşanan insani krizin kış şartlarıyla birlikte daha da ağırlaşan boyutuna dikkat çekmek için ortak dayanışma çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak karar ile Gazze için başlattığı kış yardım kampanyası, Üsküdar Marmaray çıkışında düzenlenen basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Uluslararası kurum ve kuruluşları, insani yardım mekanizmalarını ve ilgili bütün tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Bir çocuğun soğuktan korunması, bir ailenin güvenli bir yerde barınması hiçbir siyasi pazarlığın konusu yapılamaz." dedi.

Gazze'de kış, insani krizi derinleştiriyor

Gazze'de uzun süredir devam eden saldırılar, yıkım ve zorunlu yerinden edilmeler nedeniyle milyonlarca insanın evlerinden ve yaşam imkânlarından mahrum kaldığını belirterek kış şartlarının bu tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Kabaktepe, "Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, 7 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışlarda yaklaşık 70 bin çadır su altında kaldı. Yaklaşık 226 bin kişinin yağışlardan doğrudan etkilendi ama 2 milyona yakın insan bu yağışlardan dolaylı olarak etkilendi. Yaşanan yağışlar temiz suya erişimi, halk sağlığını da tehdit etmektedir. Hanelerin yüzde 85'inin temiz su temininde sorun yaşarken, kanalizasyona karışan su aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İnsani krizi etkisi, sağlık ve eğitim alanında maalesef derinleşmektedir. Temel ilaçların yüzde 42'si sıfır stok seviyesine düşerken sel baskınlarından 109 öğrenim alanı etkilendi ve 5 bin 500 öğrenci eğitimden mahrum kaldı." diye konuştu.

İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önünde ciddi engellerin olduğunu belirten Kabaktepe, kasım ayı başında 262 yardım tırının girişinin bildirilmesine rağmen işgal rejiminin anlaşmaya riayet etmemesi nedeniyle olumlu sonuç alınamadığını, 150 binden fazla çadırın sınırda bekletildiğini söyledi.

"İnsani yardımlar Gazze'ye engelsiz ulaştırılmalı"

Gazze'de yaşananların barınma sorununun ötesinde, yaşamı, sağlığı ve eğitimi kuşatan çok boyutlu bir insani kriz olduğunu vurgulayan Kabaktepe, güvenli barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimin temel insani haklar olduğunu belirtti.

Yardımların bölgeye girişinin ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Kabaktepe, "İnsani yardım koridorları açık tutulmalı; barınma ve ısınma malzemeleri başta olmak üzere bütün temel ihtiyaçlar Gazze'ye hızlı, güvenli, kesintisiz ve engelsiz biçimde ulaştırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Uluslararası kurum ve kuruluşları sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Kabaktepe, "Bir çocuğun soğuktan korunması, bir ailenin güvenli bir yerde barınması hiçbir siyasi pazarlığın konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Tüm topluma dayanışma çağrısı

"Aynı Gökyüzü, Ayrı Kış" kampanyasıyla Gazze başta olmak üzere Filistin'de ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren insanların ihtiyaçlarının karşılanması için toplumun bütün kesimlerini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kabaktepe, vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasına ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

Gazze'de insanların yıllarca çadırlarda yaşamak zorunda bırakılmasının normalleştirilemeyeceğini vurgulayan Kabaktepe, Filistinlilerin kendi topraklarında insanca yaşama hakkını ve Gazze'nin yeniden imarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti. Herkesin kampanyaya katkı sunabileceğini ifade eden Kabaktepe, "Gazze'deki kardeşlerimizi kışın zorlu şartlarına terk etmeyelim. Dayanışmamızı somut adımlara dönüştürelim" dedi.

"Gazze'nin sesi olalım"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında Filistin davasına destek vermenin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek Türkiye'nin emekçileri ve işçileri olarak kuruluşlarından bu yana bu mücadelenin içinde yer aldıklarını söyledi.

Uluslararası toplumun ve kuruluşların Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmasını eleştiren Arslan, kampanyaya destek veren 46 sivil toplum kuruluşunun ortak bir hedef etrafında buluşmasının önemli ve örnek bir dayanışma olduğunu vurguladı. Arslan, "Gelin, aynı gökyüzünde farklı kışı yaşayan Gazzeli kardeşlerimizin sesi olalım, onların çığlıklarına karşılık verelim." çağrısında bulundu.