TMSF’ye teslim edildi: Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye kayyım atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye kayyum olarak atandı. Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada "İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11462 D. İş sayılı kararı ile Fon Kurulunun 17 Kasım 2026 tarihli ve 2026/793 sayılı kararı uyarınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketimize kayyum olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.