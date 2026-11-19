Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA Yönetim Kurulu toplantısında bir araya gelen ABD ve E3 ülkeleri, İran'ın nükleer programını hedef alan bir ortak açıklama yayınladı. Tahran'ın UAEA ile iş birliğine dönmesini ve tesislere erişim izni vermesini talep eden Batı cephesi, şu ifadelerle İran'a baskı kurmaya çalıştı:

"Bir devletin yasal güvence denetimi yükümlülüklerini ne zaman ve nasıl yerine getireceğini seçmesine izin verilmesi, UAEA'nın güvence denetimi sistemine yıkıcı bir darbe vuracaktır."

TAHRAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT: "TESİSLERİ BOMBALAMAK MI SİSTEMİ GÜÇLENDİRİYOR?"

Batı'nın bu tek taraflı dayatmasına İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden sert bir yanıt gecikmedi. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, İran'ın maruz kaldığı saldırı ve tehditlerin görmezden gelinmesine ateş püskürüldü:

Saldırı riyakarlığı: "Ancak ABD'nin güvence denetimi altındaki nükleer tesisleri bombalamasına ve bunlara yeniden saldırmakla tehdit etmesine izin verilmesi tamamen yasal ve bu sistemi güçlendiriyor, öyle mi?"

Çifte standart vurgusu: "Onlar, ikiyüzlülüğün kural, çifte standartların yasa olduğu ve güvence denetimi altındaki tesisleri bombalamanın onları korumak anlamına geldiği kendilerine ait bir dünyada yaşıyor olmalılar."

Nükleer tesislerine yönelik doğrudan saldırılar karşısında sessiz kalan ve saldırganları koruyan ABD ile Avrupalı müttefiklerinin, İran'dan koşulsuz denetim istemesi uluslararası arenadaki çifte standardı bir kez daha gözler önüne serdi.