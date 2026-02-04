  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Dünya Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş
Dünya

Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş

Rusya ekonomisinin can damarı olan enerji gelirleri, Batı'nın ağır yaptırımları ve tavan fiyat uygulamalarıyla 2026 yılına kabus gibi bir başlangıç yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50,1 gibi devasa bir oranda azalarak 393 milyar rubleye (yaklaşık 5 milyar dolar) geriledi. Bakanlık, bu sert düşüşün temel nedenleri olarak küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesini ve rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasını işaret etti.

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye (yaklaşık 5 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının gerilemesi ve rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, gelirlerin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 azalarak 393 milyar rubleye gerilediği aktarıldı.

 

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

 

Söz konusu tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü.

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak
Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Dünya

Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak

Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik
Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik

Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik

Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler
Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler

Gündem

Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler

Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!
Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!

Dünya

Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23