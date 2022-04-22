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Dünya Rusya'nın devlerinden Türkiye kararı
Dünya

Rusya'nın devlerinden Türkiye kararı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali sonrası Rus şirket sahipleri Türkiye'de harekete geçti. Ruslar, 2022 yılının henüz ilk üç ayında 95 şirket kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:44:00 -
Rusya'nın devlerinden Türkiye kararı

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası bu ülke vatandaşlarının Türkiye'de kurduğu şirket sayısında patlama yaşandı. Türkiye'de ocak ayında 18, şubatta ise 13 adet Rus sermayeli şirket kurulmuştu. Bu rakam martta 64 ile rekor düzeye ulaştı. Geçen yılın ilk 3 ayında 39 Rus sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşirken, bu sayı 2022'de 95'e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayı kurulan/kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Söz konusu verilerde Rus sermayeli şirket kuruluşu sayısında sert bir artış yaşandığı görüldü.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başlarken, bu girişimi ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar takip etti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de kurulan Rusya sermayeli şirket sayısında belirgin bir artış yaşandı.

TOBB verilerine göre mart ayında Türkiye'de Rus sermayeli 64 şirket kurulmuştu. Söz konusu rakam yılın ilk iki ayında toplam 31 olmuştu. Yeni kurulan Rusya sermayeli şirket sayısı martta şubat ayının neredeyse 5 katına çıktı.

2021'de Türkiye'de 177 Rus sermayeli şirket kuruldu:

Dönem Kurulan şirket sayısı

2021

Ocak 13
Şubat 8
Mart 18
Nisan 21
Mayıs 8
Haziran 13
Temmuz 14
Ağustos 27
Eylül 18
Ekim 11
Kasım 13
Aralık 12
2022
Ocak 18
Şubat 13
Mart 64

Böylece 2022'nin ilk 3 ayında toplam 95 tane Rus sermayeli şirket kurulmuş oldu. Bu rakam 2021'in ilk üç ayında 39, 2020'de 33, 2019'da 27, 2018'de ise 29 olarak kayıtlara geçmişti.

2022'nin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 daha fazla Rus sermayeli şirket kuruldu:

(Ocak-Mart) Kurulan şirket sayısı

2018 29
2019 27
2020 33
2021 39
2022 95

TOBB verilerine göre Ruslar söz konusu 95 şirkete 89 milyon 606 bin TL sermaye koydu. Kurulan 95 şirketin 49'u toptan ve perakende ticaret, 10 tanesi bilgi ve iletişim, 7 tanesi ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

İran birinci sırada

Mart ayında Türkiye'den kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülke dağılımına bakıldığında Rusya 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 117 şirket ile İran aldı. Yılın ilk 3 ayında Türkiye'de 274 adet İran sermayeli şirket kuruldu. İlk 3 ayda ikinci sırayı ise 136 şirketle Suriye, üçüncü sırayı ise 128 şirketle Almanya aldı. İlk çeyrekte bu ülkeleri 95 şirketle Rusya izledi.

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Yorumlar

Bal

Seçimlere bir yıl kaldı, üzermizdeki baskı sanki planlanmış gibi artıyor. Amaç bizi ikilem önüne sürükleyip ve netice itibariyle bir tarafa zorlamak. Aşırı derecede uyanık olmalıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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