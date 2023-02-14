Rusya'nın bütçe açığı artacak

Rusya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Expert RA, makroekonomik tahmininde 2022'de 3,3 trilyon ruble bütçe açığı veren Rusya'nın, 2023'te yeni şoklar olmasa bile yaklaşık 4,5-5 trilyon ruble (60,7-67,4 milyar dolar) veya GSYH'nın %3-3,3'ü oranında bir bütçe açığı görebileceğini bildirdi.

Expert RA, "2023'te Rusya'nın, petrol ve gaz gelirlerindeki artan dalgalanma nedeniyle herhangi bir yeni şok olmaksızın, yaklaşık 4,5-5 trilyon ruble veya GSYİH'nın %3-3,3'ü kadar bütçe açığı vermeye devam etmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Expert RA'ya göre, daha zayıf bir ruble bütçe açığını kapatmaya yardımcı olabilir, ancak kuruluş zayıflama ölçeğinin yeterince yeterli olmayacağını öngördü. Buna göre, hükümetin son zamanlarda üzerinde düşündüğü büyük işletmelere bir defaya mahsus aşırı kar vergisi getirmesi pek olası olmasa da, örneğin döviz kazançları üzerindeki vergi indiriminin erken iptali yoluyla gizli bir vergi artışı oldukça olası görünüyor.

Expert RA, potansiyel bir bütçe konsolidasyonu büyük ölçüde jeopolitik duruma ve ihracat fiyatlarına bağlı olurken, üç yıllık bütçede öngörülen açıkta keskin bir daralmanın henüz olası görünmediği sonucuna vardı.