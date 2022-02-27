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Dünya Rusya'nın Belarus teklifine Zelenskiy'den cevap
Dünya

Rusya'nın Belarus teklifine Zelenskiy'den cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını ve Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" diyerek Rusya'nın teklifini reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 11:07:00 -
Rusya'nın Belarus teklifine Zelenskiy'den cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız" ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

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