Rusya'nın beklenmedik kararı: ABD'li yetkili kişilere nükleer kapasiteli F35 talimatı! O açıklaması!

Rusya, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD F-35’lerinin İngiltere’ye gönderilmesine yanıt verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ABD’den İngiltere’ye gönderilen nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35’lere yanıt vereceğini açıkladı.

Gazetemru'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rusya’nın operasyonel askeri planlamalarında nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD F-35 savaş uçaklarının İngiltere’ye transferini dikkate alacağını söyledi.

Askeri-teknik önlemler alınacak

Gruşko Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu (F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılması) Rusya üzerindeki askeri baskıyı arttırmaya yönelik bir hattır. NATO’nun faaliyetlerine genel olarak bakarsak, tatbikatların yoğunlaştığını, ölçeklerinin arttığını görüyoruz, önümüzdeki aylarda yeni bir dizi tatbikat düzenlenecek; bu Rusya’nın kontrol altına alınması politikasının bir parçası, bu nedenle gerekli tüm askeri-teknik önlemler alınacak” dedi. Gruşko, “Yani, silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini oluşturan her şeyde, askeri durum ve bizi tehdit edebilecek ek askeri yeteneklerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere değişen koşullar dikkate alınmalıdır” dedi.

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Ağustos ayında İngiliz medyası, nükleer silah taşıyabilen 54 Amerikan F-35A uçağının yıl sonuna kadar Britanya Lakenheath hava üssüne konuşlandırılacağını bildirmişti. Bu uçaklar orada konuşlu F-15’lerin yerini alacak. Ekim ayı ortasında İngiliz hükümeti F-35’lerin bakımı için bir hangar inşaatının tamamlandığını duyurdu.