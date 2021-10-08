Rusya'nın Afganistan kararı gündeme oturdu! Taliban açıklama yapacak
Rusya, önümüzdeki haftalarda Moskova'da yapılacak olan Afganistan konulu uluslararası konferansa Taliban'ı da davet etme kararı aldı.
Rusya, Taliban'dan bir heyeti 20 Ekim'de Moskova'da düzenlenecek Afganistan üzerine uluslararası konferansa davet edileceğini duyurdu.
Interfax'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 20 Ekim'de Moskova'da Afganistan üzerine bir uluslararası konferans düzenleneceğini söylemişti.
Konferansa Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın temsilcileri de davet edildi.
Afganistan'daki yeni yönetimin ise konferansa temsilci gönderip göndermeyeceği netlik kazanmış değil.