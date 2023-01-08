Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi

Ukrayna ordusunun 1 Ocak'ta Makiivka şehrine yaptığı füze saldırısında 89 Rus askerini öldürmesinin ardından Rusya'nın intikamı korkunç oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını vurduğunu ve saldırılarda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ancak Ukrayna tarafı, bu iddiayı yalanlayarak Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırılarda can kaybının olmadığını belirtti.

Rusya, Ukrayna ordusunun 1 Ocak yerel saatle 00.01'de Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle düzenlediği ve 89 Rus askerinin öldüğü saldırıya yanıt verdi.

600'den fazla Rus askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında sürdürdüğü saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, Rus istihbaratının desteğiyle Ukrayna askerlerinin konuşlandığı noktanın belirlendiğini söyleyerek, "Rus keşif araçları, Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını buldu ve teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi. Konaşenkov açıklamasında yeni yılın ilk gününde Ukrayna ordusunun Makiivka kentine yaptığı roket saldırısında 89 Rus askerinin öldüğünü ve buna misilleme olarak Kramatorsk kentine saldırı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Ukrayna can kaybı olmadığını açıkladı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

"Can kaybı olmadı"

Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı: "Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk'a 7 ve Konstantinovka'ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk'ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka'da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı."

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ateşkes ilan edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ortodoks Noel'i dolayısıyla 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar Ukrayna'daki temas hattı boyunca ateşkes ilan edilmesi talimatını vermişti. Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce Rus ordusunun saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko DA Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonunu bombaladığını, saldırıda bir itfaiye erinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Geraşenko, saldırıda itfaiye ekipmanının ve binanın hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da, saldırıda 4 patlama meydana geldiğini ve itfaiye istasyonunun yakınındaki bir evin alev aldığını ifade etti. Timoşenko, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, son 2 günde Herson'da ikinci itfaiye istasyonunu vurduğunu söyledi.