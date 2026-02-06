Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme!

Almanya'nın geçtiğimiz ay bir Rus askeri ataşesini casuslukla suçlayıp sınır dışı etmesine karşılık veren Rusya, "mütekabiliyet" esası gereği Moskova'da görevli bir Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya ile Almanya arasındaki "diplomat savaşı" yeni bir safhaya taşındı. Moskova yönetimi, geçtiğimiz ay Berlin'de görev yapan bir personeline yönelik alınan sınır dışı kararına tepki olarak, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın ülkeyi terk etmesini talep etti.

Karşılıklı "istenmeyen kişi" ilanı

Diplomatik krizin fitili, 22 Ocak tarihinde Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın attığı adımla ateşlenmişti. Alman hükümeti, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görev yapan bir askeri ataşe yardımcısını casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etmiş ve Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev’e durumu resmi olarak bildirmişti.

Moskova'da diplomatik hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'in bu hamlesine karşılık vermek üzere Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde büyükelçiyi temsil yetkisine sahip olan üst düzey bir diplomatı bakanlık binasına çağırdı. Gerçekleşen görüşmede, büyükelçilik bünyesinde çalışan bir diğer diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve kendisinden en kısa sürede Rusya topraklarından ayrılmasının istendiği tebliğ edildi.

Casusluk suçlamaları gerilimi tırmandırıyor

Rus tarafı, bu kararın tamamen Almanya'nın Ocak ayındaki tutumuna bir yanıt niteliği taşıdığını vurguladı. Karşılıklı sınır dışı kararlarıyla tırmanan bu süreç, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik iletişim kanallarının daha da daralmasına yol açarken; tarafların casusluk iddiaları üzerindeki anlaşmazlığı devam ediyor.