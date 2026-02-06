  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı Siyonist israil’den Ramazan Öncesi "Mescid-i Aksa" Prangası! Alçak Plan Devrede: Müslümanların İbadetine Yasak, Zulme Devam! CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!' Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı
Dünya Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme!
Dünya

Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme!

Almanya'nın geçtiğimiz ay bir Rus askeri ataşesini casuslukla suçlayıp sınır dışı etmesine karşılık veren Rusya, "mütekabiliyet" esası gereği Moskova'da görevli bir Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Almanya'nın geçtiğimiz ay bir Rus askeri ataşesini casuslukla suçlayıp sınır dışı etmesine karşılık veren Rusya, "mütekabiliyet" esası gereği Moskova'da görevli bir Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya ile Almanya arasındaki "diplomat savaşı" yeni bir safhaya taşındı. Moskova yönetimi, geçtiğimiz ay Berlin'de görev yapan bir personeline yönelik alınan sınır dışı kararına tepki olarak, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın ülkeyi terk etmesini talep etti.

 

Karşılıklı "istenmeyen kişi" ilanı

Diplomatik krizin fitili, 22 Ocak tarihinde Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın attığı adımla ateşlenmişti. Alman hükümeti, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görev yapan bir askeri ataşe yardımcısını casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etmiş ve Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev’e durumu resmi olarak bildirmişti.

 

Moskova'da diplomatik hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'in bu hamlesine karşılık vermek üzere Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde büyükelçiyi temsil yetkisine sahip olan üst düzey bir diplomatı bakanlık binasına çağırdı. Gerçekleşen görüşmede, büyükelçilik bünyesinde çalışan bir diğer diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve kendisinden en kısa sürede Rusya topraklarından ayrılmasının istendiği tebliğ edildi.

 

Casusluk suçlamaları gerilimi tırmandırıyor

Rus tarafı, bu kararın tamamen Almanya'nın Ocak ayındaki tutumuna bir yanıt niteliği taşıdığını vurguladı. Karşılıklı sınır dışı kararlarıyla tırmanan bu süreç, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik iletişim kanallarının daha da daralmasına yol açarken; tarafların casusluk iddiaları üzerindeki anlaşmazlığı devam ediyor.

Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj
Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj

Dünya

Savaş dilini espri diye sundu! Donald Trump'tan üstü kapalı mesaj

ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti
ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti

Dünya

ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti

Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"
Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"

Dünya

Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23