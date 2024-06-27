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Dünya Rusya'dan yurtdışına seyahatler arttı... Rusya'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı vatandaşlara yaptırım
Dünya

Rusya'dan yurtdışına seyahatler arttı... Rusya'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı vatandaşlara yaptırım

Yeniakit Publisher
2024-06-27 21:03:00 - 2024-06-27 21:07:08
Rusya'dan yurtdışına seyahatler arttı... Rusya'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı vatandaşlara yaptırım

Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylenirken Rusya'dan kaçışlar başladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) Rusya'dan yurtdışına seyahatler yüzde 9 artarken en son Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın 27, Yeni Zelanda'nın 36 vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi. Bu yasak yurtdışına kalıcı seyahatleri daha da arttı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya yönetiminin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak 27 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu vatandaşların arasında eski siyasetçiler, şirket yöneticileri, üniversite öğretmenleri ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Avustralya'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Öte yandan 36 Yeni Zelanda vatandaşının da ülkeye girişine yasak getirildiği ve bu kişiler arasında siyasetçiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri, üniversite öğretmenleri ve gazetecilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Wellington, Rusya'ya karşı siyaset izlemekten vazgeçmiyor ve yaptırım kararları alıyor. Bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edilecek."
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Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar Rusları yurtdışına yönlendiriyor.

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