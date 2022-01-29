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Dünya Rusya'dan yeni İHA fabrikası... Üretime başladı
Dünya

Rusya'dan yeni İHA fabrikası... Üretime başladı

Rusya, insansız hava araçlarının üretileceği yeni bir fabrika açtı. Kronstadt tarafından Dubna kentinde açılan fabrikayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 15:23:00 -
Rusya'dan yeni İHA fabrikası... Üretime başladı

Rus İHA üreticilerinden Kronstadt tarafından Dubna şehrinde yeni bir İHA fabrikası açıldı. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise yeni fabrikayı bizzat ziyaret etti.

Şoygu, yeni açılan fabrikada helikopter İHA’lar ve uçak gemisine konuşlandırılabilecek İHA’lar üretileceğini de açıkladı. Bu fabrikada büyük boyutlu İHA’ların seri üretimi yapılacak. Seri üretimin bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

50 hektarlık bir arsa üzerine kurulan fabrikada Orion ve Sirius İHA’larla birlikte helikopter tipinde iki ayrı İHA da üretilecek.

Şoygu aynı zamanda Orion’un bir gelişmiş versiyonu olan Inokhodets-RU (Sirius) İHA’ların teslimatlarının 2023 yılında başlayacağını ekledi. Sirius’ların menzilinin 3.000 km olacağı da vurgulandı.

Sirius’ta iki motor yer alıyor. İHA aynı zamanda daha fazla kalkış ağırlığına sahip. Sirius’un bu yılın Mayıs ayında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

Orion İHA’lara SATCOM

Fabrikada aynı zamanda Orion İHA’lara ilk defa uydu haberleşme (SATCOM) sistemlerinin entegre edildiği görüldü. Üretilecek olan bir diğer İHA ise Helios-RLD isimli uzun menzilli erken uyarı radarına sahip İHA sistemi. Bu sistemin ise 2024 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

SavunmaSanayiST

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