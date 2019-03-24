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Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu malzeme ve 99 askeri personel iddiası

MOSKOVA (İHA) – Rusya, Venezuela’ya 2 uçak dolusu malzeme ve 99 askeri personel gönderdiği iddia edildi.

24 Mart 2019 Pazar 23:59
Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu malzeme ve 99 askeri personel iddiası

MOSKOVA (İHA) – Rusya, Venezuela’ya 2 uçak dolusu malzeme ve 99 askeri personel gönderdiği iddia edildi.


Moskova’dan kalkan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-124 ve dünyanın en uzun menzilli yolcu jeti Ilyuşin Il-62 Venezuela’nın başkenti Carakas’ta bulunan Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı’na indi. Burada uçakları karşılama törenine hem Venezuela protokolünden hem de Rus protokolünden önemli isimler katıldı. Rus uçakları, toplam 10 bin kilometrelik mesafe kat etti. Uçakların indiği sırada havaalanı çevresinde büyük güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. Venezuela basını, uçaklarla ülkeye Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasily Tonkoshkurov ve toplam 99 askerin geldiğini iddia etti. Kargo uçağından ise 35 ton ağırlığında malzeme indirildiği öne sürüldü. Venezuela’ya inen uçaklar sevkiyatın ardından Moskova’ya geri dönüşe başlarken hem Rusya hemze Venezuela tarafından sevkiyatlar ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta Rusya’nın ilaç getireceğini açıklamış, Şubat ayında ise 300 tonluk Rus yardımlarının açıkladığını belirtmişti. Rusya tarafından Venezuela’ya yine asker gönderilirken 2 ay önce Venezüella ve Rusya orduları ortak tatbikat gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:59
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