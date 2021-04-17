  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı
Dünya

Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı

Rusya'dan sabah saatlerinde Ukrayna’yı kızdıracak hamle geldi. İstihbarat birimleri Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:34:00 -
Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu'nu tutukladığı bildirildi.

Rus devletine bağlı haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Başkonsolos Alexandr Sosoynuk bugün sabah saatlerinde tutuklandı.

İstihbarat birimlerince tutuklanan Sosoynuk'un, bir Rus vatandaşından "gizli bilgi aldığı sırada" tutuklandığı ileri sürüldü.

Rus kaynaklar, başkonsolosun "düşmanca" ve "diplomatik statüyle bağdaşmayan" hareket ettiğini savunarak, tutuklamanın meşru olduğunu savundu.

Rusya'nın hamlesinin, iki ülke arasında bir süredir gergin seyreden ilişkilerde tansiyonu daha da artıracağından endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tepki: Endişe verici
Siyaset

Türkiye'den tepki: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin e..
Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı
Gündem

Ulu Camii'ne balyozla saldırdı! İfadesinde şoke eden 'Hazreti Yakup' ayrıntısı

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere demirlerini kırmaya çalış..
Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'un128 milyar dolar tutarındaki rezervin ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay