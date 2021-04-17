Rusya’dan Ukrayna’yı kızdıracak hamle! Gizli bilgi alırken tutuklandı
Rusya'dan sabah saatlerinde Ukrayna’yı kızdıracak hamle geldi. İstihbarat birimleri Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu için harekete geçti.
Rusya'nın, Ukrayna'nın Saint Petersburg Başkonsolosu'nu tutukladığı bildirildi.
Rus devletine bağlı haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Başkonsolos Alexandr Sosoynuk bugün sabah saatlerinde tutuklandı.
İstihbarat birimlerince tutuklanan Sosoynuk'un, bir Rus vatandaşından "gizli bilgi aldığı sırada" tutuklandığı ileri sürüldü.
Rus kaynaklar, başkonsolosun "düşmanca" ve "diplomatik statüyle bağdaşmayan" hareket ettiğini savunarak, tutuklamanın meşru olduğunu savundu.
Rusya'nın hamlesinin, iki ülke arasında bir süredir gergin seyreden ilişkilerde tansiyonu daha da artıracağından endişe ediliyor.