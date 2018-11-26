Rusya'dan Ukrayna'ya nota! Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Rusya, Kerç boğazında Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temasın ardından Ukrayna'ya nota verdi.26 Kasım 2018 Pazartesi 19:40
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nınMoskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.
Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.
Kerç Boğazı'nda Rus savaş gemileri müdahale etmişti
Dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.
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