Rusya’dan Ukrayna’ya Bayraktar SİHA tehdidi

Ukrayna’nın doğusunda bağımsızlık isteyen güçlerle başlayan iç savaşın ardından, 2014’ten beri Kiev yönetiminin kontrolünde olmayan Donbas’ta “Rus milislere ait topçu mevzilerini vuran insansız hava aracıyla ilgili habere” dikkat çeken Nebenzya, “Bunun, Ukraynalıların oynadığı tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy’ın, “Bundan böyle Ukraynalı askerlerin saldırı için izin almak zorunda olmadığı” yönündeki sözlerine dikkat çeken Nebenzya, bunun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.



Nebenzya, “Ancak İHA oyunları, Ukrayna’nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı” diyerek açıkça tehdit etti.