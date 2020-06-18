Rusya'dan Ukrayna askerlerine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Ordusu, Donbas bölgesinde Rus silahlı güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin öldüğünü 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'nın son bir günde 14 defa ateşkes rejimini ihlal ettiği ve saldırılar sonucu bir Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği, iki askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Rus silahlı güçleri pozisyonlarımıza 120 ve 82 mm kalibrelik havanlar, piyade savaş aracı silahları, büyük kalibreli makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve diğer silahlarla saldırdı.” denildi.

Donbas'taki çatışma

Donbas’taki çatışma, Rusya, Kırım’ı işgal ettikten sonra 2014 yılında başlamıştı. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre; Donbas’ta 2014-2019 yılları arasında yaklaşık 13 bin 200 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca BM Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu Donbas’taki askeri çatışmaların sonucunda en az 147 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 392 çocuğun da yaralandığını bildirdi.