Günde bir avuç tüketin yeter: Böbrekleri koruma altına alıyor!

Vücudumuzun iç dengesini koruyan ve kanımızı her türlü zararlı atıktan arındıran böbreklerimiz, tansiyondan kemik sağlığına kadar pek çok alanda aktif bir rol oynuyor. Böbreklerimizin korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekiyor.