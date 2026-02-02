  • İSTANBUL
Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

6 Şubat depremlerinin 3. yılında düzenlenecek anma töreni için Osmaniye seçildi. "Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla gerçekleştirilecek törende, hem 50 bini aşkın deprem şehidi dualarla anılacak hem de başarıyla tamamlanan "Asrın İnşa Seferberliği"nin meyveleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

Türkiye, asrın felaketinin 3. yıl dönümüne hazırlanıyor. 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili sarsan devasa depremlerin ardından başlatılan dev ihya süreci, 455 bininci konutun teslim edilmesiyle hedefine ulaştı. Bu yılki resmi tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Osmaniye'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve milletin küllerinden doğuş hikayesi "Türkiye'min Gücüne Bak" başlığı altında tüm dünyaya ilan edilecek.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla Osmaniye'de "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreni düzenleneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede inşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl deprem şehitlerini anmak için Bakanlıkça Osmaniye'de kapsamlı bir anma programı düzenleneceği belirtildi.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımının planlandığı aktarılan açıklamada, anma töreninde deprem şehitleri için dualar edileceği, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği ile ilgili programlar gerçekleştirileceği aktarıldı.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkilediği hatırlatılan açıklamada, depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

TOPLAM 455 BİN 357 EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi illerinde Asrın İnşa Seferberliği'nin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, ilk konutların temelinin 15. günde atıldığı belirtildi. 45. günde ilk köy evlerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

"174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin kişilik ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Son 1 yılda 254 bin bağımsız bölüm daha tamamlandı ve 27 Aralık 2025'te Hatay'da 455 bininci son konut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edildi. Böylece deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilerek Asrın İnşa Seferberliği tamamlanmış oldu. Deprem bölgesinde Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 bağımsız bölüm inşa edildi."

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

KURUM, DEPREM BÖLGESİ İÇİN HAZIRLANAN “GÜN AĞARIR” AĞIDINI PAYLAŞTI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin sosyal medya hesabından, özel hazırlanan ve şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıtla paylaşımda bulundu.

Foto - Asrın Felaketi'nden Asrın İnşası'na! 3. Yılında Osmaniye'de dev buluşma

Kurum, paylaşımında, "Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk. 6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. yılında, elini milletinin üzerinden bir an olsun çekmeyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle Osmaniye'de buluşacağız." ifadelerini kullandı. "Gün Ağarır" isimli ağıdın görüntülerinde deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden çalışmalara yer verildi. Ağıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız." sözleri yer aldı.

