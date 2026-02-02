Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Necdet Kökeş’ten acı haber geldi

Yeşilçam bir emektar oyuncusunu daha yitirdi. Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

“Battal Gazi” filmlerinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle tanınan ve Yeşilçam'da çok sayıda projede yer alan emektar oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı.

Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atan Kökeş'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncularıyla ilgili paylaşımda bulunan 'ÜçüncüAdam' sayfası acı haberi; 'Maalesef kötü haber geldi, Necdet Kökeş abimizi kaybettik dostlarım. Çok üzgünüm. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Diyecek çok şey var ama kelimeler yetmeyecek gibi...' sözleriyle duyurdu.

Usta oyuncunun son yılları ekonomik zorluklarla geçti. Beyoğlu’nda bir otel odasında yalnız yaşayan Kökeş’in, geçimini sağlamak için ileri yaşına rağmen kafelerde çalıştığı gündeme gelmişti. Kökeş, her fırsatta Yeşilçam’ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiriyordu.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.