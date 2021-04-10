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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:17:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama

Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haberlerin asılsız olduğu ve seferlerin devam ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda Rusya basın yayın organlarında ve Sosyal medya kanallarında Rusya ile ülkemiz arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, ülkemize girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi istenileceği ve bu minvalde haberlere ve yayınlara yer verildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararlarının olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda Rusya Devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir. Tüm ülkelere ait uçuşlar ile ilgili mevcut uygulamalar SHGM web sayfamıza sunulmuştur."

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