Rusya'dan Türkiye'ye tarihi çağrı: Bunu başarabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve Türk ordularının varacağı mutabakat sayesinde Suriye'nin İdlib kentindeki durumun tersine çevrilebileceğini söyledi.

"Başaracağımızı düşünüyoruz"

Haftalık basın toplantısında İdlib'deki duruma değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığı temsilcileri, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'e ilişkin Soçi mutabakatının etkili ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla bir dizi önlem üzerinde mutabakat sağlanmasına yönelik aktif bir çalışma yürüttü. İki ülke orduları arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesi sonucunda İdlib ve çevresindeki durumu tersine çevirmeyi ve istikrarı sağlamayı, ayrıca bu bölgeden yükselen terör tehdidini ortadan kaldırmayı başaracağımızı düşünüyoruz" dedi.