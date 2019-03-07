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Rusya'dan Türkiye'ye tarihi çağrı: Bunu başarabiliriz

Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Rus ve Türk ordularının varacağı mutabakat sayesinde Suriye'nin İdlib kentindeki durum tersine çevrilebilir" ifadelerini kullandı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:32
Rusya'dan Türkiye'ye tarihi çağrı: Bunu başarabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve Türk ordularının varacağı mutabakat sayesinde Suriye'nin İdlib kentindeki durumun tersine çevrilebileceğini söyledi.

"Başaracağımızı düşünüyoruz"

Haftalık basın toplantısında İdlib'deki duruma değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığı temsilcileri, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'e ilişkin Soçi mutabakatının etkili ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla bir dizi önlem üzerinde mutabakat sağlanmasına yönelik aktif bir çalışma yürüttü. İki ülke orduları arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesi sonucunda İdlib ve çevresindeki durumu tersine çevirmeyi ve istikrarı sağlamayı, ayrıca bu bölgeden yükselen terör tehdidini ortadan kaldırmayı başaracağımızı düşünüyoruz" dedi.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:32
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