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Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarma kararının ardından Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi geldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarma kararının ardından Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi geldi.


Rusya kamu kuruluşu olan ROSTEC genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi halinde Rus yapımı SU-35’leri sevk etmek için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri halinde Su-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız” ifadelerini kullandı.


ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini teslim almasının ardından Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
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