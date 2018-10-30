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Rusya'dan Türkiye'ye: O ismi sınır dışı edin

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında İstanbul'da tutuklanan Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un sınır dışı edilmesini talep etti.

30 Ekim 2018 Salı 12:49
Rusya'dan Türkiye'ye: O ismi sınır dışı edin

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul’da tutuklanan Azeri mafya lideri ve Azerbaycan’ın en büyük hırsızı Nadir Salifov’un Moskova’ya sınırdışı edilmesi ile ilgili Interpol merkez ofisine talep gönderdiği belirtildi.

Rosbalt haber sitesine konuşan bir kaynak, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Interpol'den Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un ekim ayı başında tutuklandığı İstanbul'dan sınırdışı edilerek Moskova'ya gönderilmesini talep ettiğini söyledi.

Kaynağa göre, Bakanlık, Interpol'e Salifov'un uluslararası arananlar listesinde olduğuna dair belgeler de gönderdi. Ancak konuyla ilgili bir cevap gelmedi. Salifov başta serbest bırakıldı ve yurtdışına çıkışı yasaklandı, fakat sonra tekrar tutuklandı. Rusya İçişleri Bakanlığı da 25 Ekim'de Interpol'e bir kez daha sınırdışı talebinde bulundu.

2016 yılında yakalanmıştı

Kaynak "Türkiye, Salifov'un yalnızca tamamen korkunç bir şey yapmış olması halinde sınırdışı edilmesini kabul ediyor" dedi.

Salifov Rusya'da iki adam kaçırma olayını organize etme ve şantaj yoluyla para almaktan suçlanıyor. Rosbalt'a göre, Salifov ayrıca Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 209. maddesi (mafyalık) ile suçlanabilir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan ile Rusya'da birçok olaya karıştığı ve 2016'nın ağustos ayında Beşiktaş'ta Rövşen Caniyev'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu öne sürülen Nadir Salifov'u saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalamıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:49
  1. İstanbul
  2. Rusya
  3. Nadir Salifov

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