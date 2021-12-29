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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye normalleşme desteği
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye normalleşme desteği

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyi desteklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 03:51:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye normalleşme desteği

Polyanski, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında gündemi değerlendirdi. AA muhabirinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin Moskova'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Polyanski, görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

''Hem Türkiye hem de Ermenistan ile iyi bir ortaklığımız var''

Polyanski, "Biz, yakın bölgesel angajmandan yanayız ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılarız. Toplantının Moskova'da yapılacak olması sürpriz değil, hem Türkiye hem de Ermenistan ile iyi bir ortaklığımız var. Ekonomik ve bölgesel ağları teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Bunun çok hassas bir süreç olduğunu ve taraflar arasında güven eksikliği ve şüphe bulunduğunu belirten Polyanski, "Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor ve eğer yapabilirsek Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. Şu an buna oldukça uzağız. Adım adım ilerleyelim ve iki ülkenin olası açılımlarını teşvik edelim." ifadelerini kullandı.

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