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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük korkaklık! Verdikleri sözden geri adım attılar
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük korkaklık! Verdikleri sözden geri adım attılar

Yeniakit Publisher
2024-08-16 13:25:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük korkaklık! Verdikleri sözden geri adım attılar

Geçmiş dönemce Türkiye'ye KKTC konusunda bazı sözler veren Rusya, ABD, Fransa ve Rumların tepkisinden korkarak bu düşüncesinden geri adım atmaya başladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuri Pilipson, KKTC konusundaki düşüncelerinin değişmediğini ve Kıbırs'a uçuş planlamadıklarını söyledi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuri Pilipson, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs ile doğrudan uçuş başlatmayı planlamadığını belirtti.

Pilipson, RIA Novosti’ye verdiği röportajda, “Bilindiği gibi, Kuzey Kıbrıs ile hava bağlantısını yalnızca Türkiye sağlıyor. Bu anlamda durum uzun süredir değişmedi ve Kıbrıs meselelerindeki tutumumuz da aynı şekilde sabit kaldı.” dedi.

Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararları da dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi’nin kararlarına ve 1944 tarihli Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Pilipson, “Uluslararası hukuka dayanmaktan başka bir alternatif görmüyoruz.” dedi.

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