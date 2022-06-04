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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük alçaklık! Sınır hattında bakın ne yapmaya başladılar
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük alçaklık! Sınır hattında bakın ne yapmaya başladılar

Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıkan Rusya, sınır hattına kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 17:27:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye karşı büyük alçaklık! Sınır hattında bakın ne yapmaya başladılar

TSK'nın Suriye operasyonuna önceki gün karşı olduğunu açıklayan Rusya, Türkiye sınırına kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdi.

Önceki gün Suriye operasyona karşı olduğunu açıklayan Rus ordusu, Türkiye sınırına kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdi.

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kamışlı’da havaalanında savunma sistemi kuran Rus ordusu, Tel Rıfat çevresinde havadan keşif yapıyor.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ile Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rus askeri unsurları bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor.

Hafta başından bu yana Rus askeri helikopterleri, terör ögrütü YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat üzerinde birkaç gün aralıklarla keşif uçuşları yaptı.

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