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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye hem sitem hem itiraf! Başka alternatif kalmadı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye hem sitem hem itiraf! Başka alternatif kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 07:54:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye hem sitem hem itiraf! Başka alternatif kalmadı

Türkiye'de tatil turlarını sürekli olarak mercek altına alan Rus basını, fiyat artışlarına sitem ederken alternatifin de kalmadığını ifade ediyor.

Türkiye'deki fiyat artışları Rusya basınının gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor. Son olarak İzvestiya gazetesi Türkiye'nin fiyat bakımından egzotik ülkelerle yarıştığını yazdı.

Haberde hem Türkiye, hem de Mısır'da bu yaz iki kişilik tatil maliyetinin 200 bin rubleye kadar (2 bin 470 dolar) yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Rus gazetesi Türk otellerin yanı sıra havayolu şirketlerinin da fiyatları 1,5, hatta bazı durumlarda 3,5 kat arttırmasından şikayet etti. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'un temsilcileri 4 kişilik bir ailenin bu yaz Türkiye'de tatil yapabilmek için en az 250 bin rubleyi gözden çıkarması gerektiğini belirtiyor.

Bu ise geçtiğimiz kasım-aralık ayında Karayipler ya da Sri Lanka'ya düzenlenen turların fiyatına denk bir tutar.

ATOR yetkilileri buna rağmen bu yaz Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısının geçtiğimiz yılın üstünde seyretmesini bekliyor. Zira Rus turistlerin elinde alternatif kalmamış durumda.

Turkrus

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