Rusya’dan Türkiye’ye görülmemiş teklif: Dolar yerine o para birimi ile ticaret yapalım

Rusya Duması Sanayi ve Ticaret Komitesi'nin iktidar partisi Birleşik Rusya milletvekili başkanı Vladimir Gutenyev, Rusya-Türkiye hattındaki ilişkilerde yaşanan yoğunlaşmanın Batılı ülkelere "Rusya'ya yönelik politikalarını gözden geçirme ihtiyacı hakkında doğrudan bir mesaj gönderdiğini" savundu.



Gutenyev, "Erdoğan'ın yaklaşan Soçi ziyareti, dış baskılara rağmen ulusal çıkarları için bağımsız bir pozisyon almaya devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.



Parlamenter, liderlerin her zirvesinin ardından Türk-Rus işbirliğinin daha da aktif olarak geliştiğini, derinleştiğini ve yeni alanlara yayıldığını, “gündelik ekonomi” düzleminden stratejik düzleme geçtiğini vurguladı.



Gutenyev, "Türkiye, bir petrol ve gaz, tahıl ve lojistik merkezi olmanın yanı sıra nükleer, askeri-teknik ve diğer alanlarda işbirliğini genişletme niyetini açıkça ilan etti ve kısmen uyguluyor" dedi.



Rus milletvekiline göre, Erdoğan'ın Rusya ile işbirliğini derinleştirme planlarının ciddiyetini doğrulayan kilit faktör, Türkiye'nin orta vadede statüsünü "duruma bağlı" ortaklıktan "güvenilir" bir ortak haline getirmeye hazır olması. Gutenyev, "Türk liderin varılan anlaşmalara bağlılığı ve Batı'dan gelen baskılara direnmesi, iki ülke ticaretinde ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçiş vesilesi olabilir" diye konuştu.



Gutenev, "Ülkelerimiz arasındaki dış ticaretin hacmi ve dengesi bunu kolaylaştıracak ve ulusal para birimlerinde karşılıklı anlaşmalar da ikincil yaptırım riskini azaltacaktır" dedi.



Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'ye bir günlük bir ziyaret gerçekleştirerek Putin ile görüşecek.

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