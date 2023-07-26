Rusya’dan Türkiye’ye göç: Ruslar Türkiye'yi istedi, akın akın geldi! En fazla göç alan o 5 ilimizde talep patladı!

Savaş ve seferberlik nedeniyle Rusya'dan kaçanların birinci durağı Türkiye olmaya devam ediyor. Açıklanan istatistiki verilere göre, 2021 yılına oranla geçen yıl Türkiye'ye göç eden Rus vatandaşı sayısı yüzde 218 artış gösterdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik topyekun işgal girişiminin ardından Türkiye’ye akın eden Rus vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstatistiksel veri sistemi Ai-Monitor, geçen yıl 100 bin Rus vatandaşının Türkiye’ye göç ettiğini bildirdi. 2021 yılına oranla geçen yıl, Rusya'dan Türkiye'ye göçte yüzde 218 artış yaşandı.

TÜRKİYE'DE BULUNAN YABANCI UYRUKLULAR ARASINDA RUSYA BİRİNCİ SIRADA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine bakıldığında Rusların birinci sırada yer aldığı görüldü. Türkiye’de ikamet izni bulunan ilk 10 ülkeye ait grafik paylaşıldı. Rusya, 142 bin 488 kişi ile birinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI NÜFUSUN YÜZDE 25'İNİ RUSYA VATANDAŞLARI OLUŞTURDU

Türkiye'ye 2022 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %25 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Türkiye'nin en fazla göç alan 5 ili, İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin olarak belirlendi. En fazla göç alan şehir, yüzde 35,4 ile İstanbul oldu.

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Türkiye’nin birçok ilinde bulunan Rus vatandaşları, sergiledikleri şovenist davranışlar sonucunda eleştirilerin hedefi oluyor.

SAVAŞ KAÇKINI RUSUN, UKRAYNALILARA HAKARETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bu yıl temmuz ayının başında Antalya’da bir Rus turistin, Ukraynalı turiste kullandığı skandal sözler ise tepkiyle karşılandı. Savaş kaçkını Rusun, işlediği savaş suçları ve Ukraynalıları öldürmekle övünmesi ise tepkilere neden oldu. Rus uyruklu şahıs, Ukraynalıları öldürerek Antalya'da tatil yapmakla övündü. Antalya'da kaydedilen bir videoda, plajda güneşlenen Ukraynalılar ile Rus bir çift arasında gerginlik yaşandı. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntülerde, Rus erkeğin savaşta Ukraynalıları öldürdüğünü ve savaştan kazandığı parayla tatil yaptığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.