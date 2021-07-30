Rusya'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye iş dünyasını ikili ilişkilerde yeni büyüme ve gelişim noktaları arayışına girilmesi, iklim ve temiz enerji alanında potansiyel projeleri inceleme çağrısı yaptı.

Moskova’da başlayan Rus-Türk İş Forumu çerçevesinde konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, “Şu anda belirli oranda bir dengesizlik var. Rusya’dan Türkiye’ye çeşitli enerji ürünlerinin sevkiyatının daha fazla yapıldığını görüyoruz. Bu ürünler arasında gaz, doğalgaz, petrol ürünleri, kısmen kömür yer alıyor, yüksek teknoloji sektöründe de daha düşük bir oranda bu görülüyor. Bu da tam olarak geliştirilmesi gereken bir potansiyel” ifadelerini kullandı.

Enerji, tarım, ticaret ve bilişim, ilaç, gemi ve uçak inşaatı gibi geleneksel işbirliği alanları olduğunu hatırlatan Novak, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bugün ekonomik kalkınma bakımından itici güç haline gelen diğer başka sektörlerler var. Bildiğiniz gibi ekonomilerdeki karbon yoğunluğunun, kirletici ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının amaçlandığı iklim gündemi gibi bir yönelim var. Bu da gelecekteki işbirliği alanlarımızdan biri. Hidrojen, karbondioksitten faydalanma, bu yeni enerji kaynaklarının taşınması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi yönünde ortak bir zemin bulmamız gerekiyor. Bu sebeple sizleri bu alanda düşünmeye ve tartışmaya çağırıyorum."