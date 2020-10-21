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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye çirkin mesaj
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye çirkin mesaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 193 yıl önceki Navarin Deniz Muharebesi anma mesajında kullandığı "Türk ve Mısır donanmalarını yendik, Yunanistan bağımsız oldu" ifadeleri tepki çekti. Türkiye karşıtı paylaşımın, Dağlık Karabağ gerilime denk getirilmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:35:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye çirkin mesaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Türk ve Mısır donanmalarının Rus, Britanya ve Fransız donanmalarınca yenildiği ve Yunanistan'ın bağımsızlığına giden yolu açan 193 yıl önceki Navarin Deniz Muharebesi'ni anması büyük tepki çekti.

Rus bakanlığın Türkiye karşıtı çirkin paylaşımında, "193 yıl önce, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın birleşik filosu, Navarin Körfezi'nde Türk-Mısır filosunu yendi. Müttefik filomuzun zaferi, Yunanistan'ın bağımsızlığının ön koşullarından biri haline geldi" ifadeleri kullandı.

Türkiye-Rusya satrancı

Suriye'den Libya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede, Türkiye ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine sahne olurken, söz konusu çekişme en son Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla birlikte Kafkasya'ya da yayılmıştı.

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Yorumlar

Vatandaş

Rus ayı si o o zamandı
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