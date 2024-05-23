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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest planlayan Rus yetkililer açıklama yaptı: 111 milyon dolarlık ödeme
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest planlayan Rus yetkililer açıklama yaptı: 111 milyon dolarlık ödeme

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:17:00 - 2024-05-23 15:19:57
Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest planlayan Rus yetkililer açıklama yaptı: 111 milyon dolarlık ödeme

Rusya, Türkiye ile ticari ilişkilerinde dostluk ve güvenin bir göstergesi olarak önemli bir adım attı. Rusya Devlet Duması, Türkiye'ye verilen ihracat kredisine ilişkin gecikmiş ödemeler için ceza uygulamama kararı aldı.

Türkiye'nin, Rusya'dan 726 milyon dolarlık bir devlet kredisi aldığı ve 2022 yılına kadar ödemelerini tam ve zamanında gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle, Türkiye 2022-2023 yıllarında anlaşma kapsamında belirlenen 111 milyon dolarlık ödemeleri yapamamıştı.

Eylül 2023'te Türkiye, borcun tamamını geri ödemiş olmasına rağmen, anlaşma gereği Rusya'nın 17 milyon dolarlık ceza alma hakkı bulunuyordu. Ancak, Rusya Devlet Duması'nın aldığı kararla bu ceza affedilerek Türkiye'ye önemli bir jest yapıldı.

Milletvekili Vyacheslav Nikonov, cezanın miktarının iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu belirterek, bu kararın dostluk ve ekonomik işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu karar, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerdeki güvenin ve dostluğun pekiştirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin Rusya'ya olan borcuna ilişkin bu jest, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlemesine katkı sağlıyor.

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