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Dünya Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması! Hayati önem taşıyor diyerek çağrı yaptılar
Dünya

Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması! Hayati önem taşıyor diyerek çağrı yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:50:00 -
Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması! Hayati önem taşıyor diyerek çağrı yaptılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin hayati önem taşıdığını belirterek bölgedeki tüm ülkelere çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye'nin normalleşme sürecine girmesinin hayati bir önem taşıdığını belirterek bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

'NORMALLEŞME SİNYALLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI

Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Zaharova, "(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." diyerek çağrıda bulundu.

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