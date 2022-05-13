Rusya'dan Türkiye kararı! On binlerce insan merakla bekliyordu

Yaptırımlar yüzünden kendi hava yolları yurt dışı uçuşlarını sınırlamak zorunda kalan Rusya, turistlerin talebini karşılamak için Türkiye’nin istediği rekor uçuş iznini vermeye hazırlanıyor.



Devlet Duması Turizm ve Turizm Altyapı Geliştirme Komitesi, Türk hava yolu şirketlerinin gerekli sayıda charter uçuşu yapabilmesi için hükümete başvurmaya karar verdi.



Interfax-Turizm portalının edindiği başvuru yazısı, Rusya Federal Turizm Ajansı ile yapılan görüşmenin ardından ulaştırma bakanlığına yollandı.



Komite başkanı Sagandci Tarbayev, “Bugüne kadar Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Türkiye'yee 108 uçuş için izin verdi ama bu izin verecek haftada 100 bin turist demek, yani yeterli değil. Türkler 349 uçuş izni istiyor” dedi.

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