Rusya'dan Türkiye ile ilgili skandal çıkış
Rusya'nın Kazakistan'da bulunmasıyla ilgili şüpheler artarkan Moskova tarafından tepki çeken bir çıkış geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'ye Kazakistan konusunda skandal bir uyarıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın Kazakistan'la ilgili 'kötü niyetli açıklamalar yapmaktan kaçınmasını' ve 'bulanık sularda balık tutmaya çalışmamasını' beklediklerini söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Zaharova, "Türk yetkililerin kötü niyetli söylemlerden şiddetle kaçınmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Kazakistan'ın bu trajik, karmaşık ve olağanüstü durumu, ortak çaba gerektiriyor." diyen Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kesinlikle zarar vermek, bulanık sularda balık tutmak için bir fırsat olarak görülmemeli." sözleriyle tepki çekti.
Kaynak: Euronews