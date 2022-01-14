  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Türkiye ile ilgili skandal çıkış
Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ilgili skandal çıkış

Rusya'nın Kazakistan'da bulunmasıyla ilgili şüpheler artarkan Moskova tarafından tepki çeken bir çıkış geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'ye Kazakistan konusunda skandal bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:13:00 - 2022-01-14 09:16:23
Rusya'dan Türkiye ile ilgili skandal çıkış

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın Kazakistan'la ilgili 'kötü niyetli açıklamalar yapmaktan kaçınmasını' ve 'bulanık sularda balık tutmaya çalışmamasını' beklediklerini söyleyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

 Zaharova, "Türk yetkililerin kötü niyetli söylemlerden şiddetle kaçınmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kazakistan'ın bu trajik, karmaşık ve olağanüstü durumu, ortak çaba gerektiriyor." diyen Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kesinlikle zarar vermek, bulanık sularda balık tutmak için bir fırsat olarak görülmemeli." sözleriyle tepki çekti.

Kaynak: Euronews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay