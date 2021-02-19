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Dünya Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle
Dünya

Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle

ABD’deki Biden yönetimiyle birlikte Suriye’de hareketlilik var. Rusya ve Esed, TSK’nın terörden arındırdığı El Bab’a son iki gün içinde 300’den fazla askeri araç ve bin 200 milis sevk etti. Türkiye, İran ve Rusya heyetleri Soçi’de buluştuktan sonra gelen sevkiyat dikkat çekti. SMO Sözcüsü Yusuf Hamud tetikte olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 07:44:00 -
Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle

Soçi’de önceki gün bir araya gelen Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya heyetleri Suriye’de ateşkesin devamı yönünde irade ortaya koysa da; El Bab-Cerablus hattında askeri hareketlilik alarm veriyor. Haftalardır bölgedeki bazı noktaları vuran Esed rejimi ve Rusya destekli milisler, son birkaç gün içinde El-Bab’a büyük askeri sevkiyatlar gerçekleştirdi. İdlib’in güneyindeki Maaret El Numan kenti ve Hama’nın batı kırsalındaki bölgelerden çıkan güçler, Tadef kasabası yakınlarındaki El Oveişiyeh köyüne geldi. Askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini söyleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) Resmi Sözcüsü Yusuf Hamud sevkiyatları doğruladı.

Tank ve füze rampaları geldi

Rusya’ya bağlı Tuğgeneral Suheyl Hasan liderliğindeki güçler ile Tuğgeneral Salih Al Abdullah liderliğindeki yeni kurulan tugayın sevkiyatına ilişkin görüntüler Arap basınında da yer aldı. Yerel kaynaklar son konvoyun tanklar, çeşitli sahra topları, grad rampaları ve zırhlı personel taşıyıcılar olmak üzere 300’den fazla askeri araçtan oluştuğunu belirtti. Uçaksavarların da bulunduğu sevkiyatla birlikte bölgeye yaklaşık 1200 asker/milis geldi. Rusya bir süredir bölgede kendisine yeni milis gücü kuruyordu. Ağırlıklı olarak Suriyelilerden oluşan grubu Tuğgeneral Salih Al Abdullah komuta ediyor. Bu grubun ilk görev yeri olarak Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki El Bab civarına gönderilmesi de dikkat çekti.

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