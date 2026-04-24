Rusya'dan Türkiye için 'uçuş ağı' kararı

Rus tur operatörleri, 2026 yaz sezonunda Türkiye’ye yönelik uçuş programlarını genişletiyor. Şirketler yeni şehirleri programa dahil ederken, kapasiteyi artırmaya yönelik adımlar atıyor. Sektör temsilcileri, sezon genelinde turist sayısının geçen yıl seviyesinde kalabileceğini ya da yüzde 10–20 artabileceğini ifade ediyor. Buna karşın rezervasyonların şu aşamada geçen yılın altında seyrettiği ve uçuş maliyetlerinin yükseldiği bildiriliyor.

Sezonda öne çıkan gelişmelerden biri, İzmir uçuşlarının genişletilmesi oldu. Anex Tour ve Intourist, Moskova çıkışlı İzmir uçuşları için blok koltuk anlaşmaları yaptı. Seferlerin Pegasus Airlines ile günlük olarak planlandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl aynı hatta yalnızca Coral Travel operasyon yürütüyordu; şirket bu sezon da programını sürdürüyor.

Sektör temsilcileri, İzmir’e talep olduğunu ancak destinasyonun klasik deniz-kum-güneş tatilinden farklı bir profil sunduğunu ifade ediyor. Bölgenin özellikle Kuşadası ve Ege kıyılarına ulaşım açısından tercih edildiği belirtiliyor. İzmir’in ise daha çok şehir turizmi kapsamında ilgi gördüğü aktarılıyor.

Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde uçuş ağının genişletildiği kaydedildi. Anex Tour ve Intourist tarafından organize edilen Antalya seferlerinin 20 farklı Rus şehrinden yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra Coral Travel, Antalya’ya ek olarak Moskova ve St. Petersburg çıkışlı Bodrum ve Dalaman programlarını sürdürüyor. Şirketin ayrıca Moskova’dan İzmir’e uçuş planı da bulunuyor.

Yeni sezonda FUN&SUN da uçuş ağını genişleten şirketler arasında yer aldı. Antalya programına altı yeni şehir ekleyen şirketin toplamda 25 Rus şehrinden uçuş planladığı açıklandı. Bodrum ve Dalaman hatlarında da Moskova ve bazı bölgesel şehirlerden operasyonlar planlanıyor.

Pegas Touristik ise Antalya’ya 20 şehirden uçuş planlarken, Dalaman ve Bodrum programlarını iki büyük şehirden sürdürüyor. Ayrıca İstanbul için blok koltuk anlaşmaları yaptığı belirtiliyor. Biblio-Globus da Aeroflot iş birliğiyle Antalya uçuşlarını 11 şehirden artırmayı planlıyor; bu sezon programa Krasnodar’ın da eklendiği ifade ediliyor.

Uçuş operasyonlarında Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Southwind Airlines, Azur Air ve S7 Airlines gibi taşıyıcıların görev alacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Türkiye’de otellerin Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle indirimler sunduğu bir dönemde, uçuş maliyetlerinde artış yaşandığı kaydedildi. Tur operatörleri, uçuş maliyetlerinin ortalama yüzde 10–20 arttığını ifade ediyor. Artışın hatlara göre değiştiği, kısa mesafeli uçuşlarda daha sınırlı, uzun mesafeli uçuşlarda ise daha belirgin olduğu belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, genel kapasitenin dengeli olduğunu ancak bazı şehirlerde arz fazlası, bazı noktalarda ise kapasite yetersizliği yaşandığını aktarıyor. Moskova pazarında ise arz-talep dengesinin korunduğu ifade ediliyor.

Rezervasyonların şu aşamada geçen yılın gerisinde olduğu belirtilirken, bunun satışların daha kısa vadeye kaymasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca Türkiye’deki otellerin erken rezervasyon kampanyalarını uzattığı ve fiyat avantajları sunduğu da vurgulanıyor.