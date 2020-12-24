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Dünya Rusya'dan Türkiye açıklaması: 29 Aralık'ta gelecek
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: 29 Aralık'ta gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 29 Aralık'ta Soçi'ye geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:11:00 -
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 29 Aralık'ta gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Çavuşoğlu, 29 Aralık’ta Soçi’de görüşme gerçekleştirecek.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un davetiyle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 29 Aralık’ta ülkemize iş ziyaretinde bulunacak” dedi.

Zaharova, Çavuşoğlu’nun Soçi’ye gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi bünyesindeki Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun sekizinci toplantısına katılmak üzere kenti ziyaret edeceğini belirten Zaharova’ya göre, taraflar uluslararası ve bölgesel gündemdeki birçok konuyu görüşecek. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki konuya değinilecek. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yürütülen işbirliğinin etkisini artırmanın yolları konuşulacak.

Görüşmede ayrıca Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ ile ilgili imzalanan ortak bildirinin yerine getirilmesi konusunun detaylı bir şekilde ele alınması planlanıyor. Bu sırada olası çatışma riskinin en aza indirilmesi ve taraflara insani yardım yapılması üzerinde durulacak.

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