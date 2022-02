Rusya'dan Türkiye açıklaması

İzvestiya gazetesine demeç veren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi için arabulucu olma inisiyatifini yorumladı.

Yerhov, "Birincisi, Ukrayna etrafındaki gerilim, hem coğrafi yakınlık hem de çeşitli bölgesel askeri ve siyasi ittifaklar nedeniyle Ankara'yı ciddi şekilde endişelendiriyor. Bu nedenle, burada gerilimin tırmanmasını istemeyen Türkiye, çözüme mümkün olduğunca yardımcı olmayı içtenlikle istedi ve böyle bir arzu elbette övgüye layık. İkincisi, Türkiye, bilindiği gibi, çerçevesi ve algoritması, çeşitli 'iyi niyetli hizmetler', 'arabuluculuk' ve benzeri eylemlerle 'siyasi puan' kazanma isteğine tamamen organik olarak oturan çok aktif bir dış politika izliyor. Bu arada, bunda yanlış bir şey de yok. Buna diplomasinin ABC'si deniyor" ifadelerini kullandı.

'Siyasetçilerin büyük bölümü doğal olarak bu inisiyatifi destekliyor'

Türk basınında ve siyasi çevrelerinde Ankara'nın arabuluculuğuyla ilgili çok geniş kapsamlı bir tartışma yaşandığını ve gazeteciler ile siyasetçilerin büyük bölümünün doğal olarak bu inisiyatifi desteklediğini kaydeden Yerhov, bazılarının da Ankara ile Kiev arasındaki askeri-teknik bağlara atıf yaparak Türkiye'nin tarafsızlığından şüphe duyduğunu belirtti.

Bazı kesimlerin ise Rusya'nın Batı'dan hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri alamayacağını, Batı'nın Rusya'yı dinlemek istemediğini ve dinlemeyeceğini düşündüğüne dikkat çeken Yerhov, bu nedenle Moskova'nın Erdoğan ve Zelenskiy'le anlaşması gerektiğini savunduğunu anlattı. Yerhov, "Genel itibarıyla, arabuluculuk yok ancak sıcak tartışmalar var. İlgi çekici" diye ekledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

'Türkiye'de sürekli tetikte olmanız gerekiyor'

Yerhov, Türkiye'deki diplomatların çalışmalarında öne çıkan özellikler hakkında ise şunları söyledi: "Birçok özellik var. Sanırım bunların en önemlisi, daha önce bahsettiğim şeyden, modern Türkiye'nin dış politikasının çok aktif ve dinamik olmasından kaynaklanıyor. Her şeyle ilgileniyor, burada her gün bir şeyler oluyor. Yani tepki vermen, düşünmen, plan yapman gerekiyor, sürekli tetikte olmanız gerekiyor, rehavete kapılamazsınız. Türkiye'de diplomatlara böyle bir çalışma ortamı düşüyor. Bu ülke Rusya için her zaman önemli oldu, buraya atanmak her zaman zor ve onur verici kabul edildi."