SON DAKİKA
Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı! Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor Ahmed El Şara'nın kararı kızdırdı! Türkiye'ye yakın isim istifa kararı aldı Günler sonra bile asla bayatlamayan kıyır kıyır poğaça yapmanın yolu: Mest eden poğaçayı demeye başladılar İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi Türkiye'ye hayırlı olsun! 11 zincir market birleşme kararı aldı, ilk market kuruluyor, ismi bile belli oldu Üsküdar'da ortalık savaş alanına döndü 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı Askeri havalimanı ele geçirildi!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Bağışıklık güçlendiren adeta vücudu motor gibi temizleyen pekmezi alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor.

#1
Foto - Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Bağışıklık güçlendiren pekmez hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor.

#2
Foto - Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor

Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Anadolu’da binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan pekmez, genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur. Pekmez, taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilmekle birlikte keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılmaktadır. Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişmektedir. Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışmaktadır. İçeriğindeki B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağıdır. Ortalama 29 kalori olan bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. Pekmezin 100 gramı, yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlamaktadır. KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR! Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir. Pekmez, içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinmektedir. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaraların tedavisinde önemli rol oynar. Pekmezdeki basit şekerler kana hızlı karıştığından, diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir. posta'ya göre: Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziren anneler ile iyileşme dönemindeki hastaların diyetinde olması gereken bir besindir.

#3
Foto - Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir.

#4
Foto - Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor

PEKMEZİ TÜKETİRKEN VE SAKLARKEN! 1. Evde yapılan pekmez güneş ışığı almayan ve oda ısısında saklanmalıdır. Marketten alınan raf ömrü uzun olan pekmezin ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında bulundurulmalıdır. 2. Pekmez yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Eğer donarsa bain-marie usulü ile 70 santigrat dereceyi geçmeden çözdürülmelidir. 2. Pekmez yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Eğer donarsa bain-marie usulü ile 70 santigrat dereceyi geçmeden çözdürülmelidir.

