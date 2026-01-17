  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı'da
Gündem

Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı’da

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı’da

DEM Parti heyeti “Terörsüz Türkiye” görüşmeleri kapsamında, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak üzere tekrar İmralı’ya gitti.

DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'da bulunduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasındadır" denildi.

Görüşmede yalnıza Türkiye’deki Terörsüz Türkiye gelişmeleri değil, Suriye’de İsrail kışkırtmasıyla devlete verdiği sözü yerine getirmeyen şımarık SDG’nin masaya yatırıldığı da düşünülüyor. Zira son günlerde Öcalan’ın yeniden SDG’ye seslenmesi için çağrılar yapılıyordu.

Gfjjffd

Önder öcalan deyin kıvırttırmayın. Gidin müttefikiniz PKK ile yatıp kalkın. Bizim muhite uğrayamassınız ..
