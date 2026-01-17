Öcalan ile görüşüyorlar: DEM Parti heyeti yeniden İmralı’da

DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'da bulunduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasındadır" denildi.

Görüşmede yalnıza Türkiye’deki Terörsüz Türkiye gelişmeleri değil, Suriye’de İsrail kışkırtmasıyla devlete verdiği sözü yerine getirmeyen şımarık SDG’nin masaya yatırıldığı da düşünülüyor. Zira son günlerde Öcalan’ın yeniden SDG’ye seslenmesi için çağrılar yapılıyordu.