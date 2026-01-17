  • İSTANBUL
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Gazze Barış Kurulu” daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu için kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir.

İbrahim

Bedava iş yaptırmak için çağırmasın sakın
