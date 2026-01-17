  • İSTANBUL
70'ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren iflas haberi geldi. 70 şubesi bulunan süpermarket iflas etti. Şubeler peş peşe kapanacak.

#1
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'da Feneberg süpermarket zinciri, Kempten’de koruma kalkanı sürecine girerek iflas riskine karşı önlem aldı. Hediye kartları geçersiz olurken bazı şubelerin kapanması bekleniyor.

#2
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Allgäu merkezli Feneberg süpermarket zinciri, geleceği belirsiz bir döneme girdi. Aile işletmesi, 70’ten fazla şubesiyle birlikte Kempten Sulh Mahkemesi’ne koruma kalkanı başvurusunda bulundu. Bu adım yalnızca yaklaşık 3 bin çalışanı değil, aynı zamanda binlerce müşteriyi de etkiliyor.

#3
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, tüm hediye kartları ve kuponlar artık kullanılamıyor. Bu durum, özellikle VonHier bonus programının popüler deneyim kuponlarını da kapsıyor. Feneberg kuponlarına sahip olan müşterilerin, bunları şimdilik değersiz kabul etmeleri gerektiği belirtildi.

#4
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Şirketin yaptığı açıklamada, müşteri alışverişlerinin ve çalışan maaş ödemelerinin garanti altında olduğunu söyledi. Feneberg’in mali sıkıntıları yeni değil. SWP’nin aktardığına göre, şirket uzun süredir zarar, şube ağı içindeki yapısal eksiklikler, yüksek emeklilik yükümlülükleri ve eski yan kuruluşu Allgäu Fresh Foods’un iflası gibi sorunlarla mücadele ediyordu. Zincir, son iki mali yılı çift haneli milyon Euro zarar ile kapattı.

#5
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Şirket, “Amacımız, işletmeyi ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak” açıklamasını yaptı. Ancak bu süreçte Allgäu, Oberschwaben, Schwaben ve Bodensee bölgelerindeki 70’ten fazla şubenin tamamı korunamayabilir. Karlılığı düşük şubelerin geleceği, “kritik biçimde değerlendirilecek” ifadeleriyle açıklandı.

#6
Foto - 70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Feneberg, iflas sürecinde müşterilerini mağdur eden ilk perakendeci değil. Tüketici Derneği, benzer durumlarda müşterilerin kupon alacaklarını iflas masasına kayıt ettirme hakkı bulunduğunu hatırlatıyor. Ancak, geri ödeme ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü çoğu durumda iflas masasındaki varlıkların yetersiz kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, hediye kartlarının olabildiğince erken kullanılması gerektiğini vurguluyor. 2025 yılında Almanya’da artan iflas sayıları dikkat çekerken, ekonomik uzmanlar bu eğilimden endişe duyuyor.

