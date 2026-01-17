70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti
Milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren iflas haberi geldi. 70 şubesi bulunan süpermarket iflas etti. Şubeler peş peşe kapanacak.
Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'da Feneberg süpermarket zinciri, Kempten’de koruma kalkanı sürecine girerek iflas riskine karşı önlem aldı. Hediye kartları geçersiz olurken bazı şubelerin kapanması bekleniyor.
Allgäu merkezli Feneberg süpermarket zinciri, geleceği belirsiz bir döneme girdi. Aile işletmesi, 70’ten fazla şubesiyle birlikte Kempten Sulh Mahkemesi’ne koruma kalkanı başvurusunda bulundu. Bu adım yalnızca yaklaşık 3 bin çalışanı değil, aynı zamanda binlerce müşteriyi de etkiliyor.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, tüm hediye kartları ve kuponlar artık kullanılamıyor. Bu durum, özellikle VonHier bonus programının popüler deneyim kuponlarını da kapsıyor. Feneberg kuponlarına sahip olan müşterilerin, bunları şimdilik değersiz kabul etmeleri gerektiği belirtildi.
Şirketin yaptığı açıklamada, müşteri alışverişlerinin ve çalışan maaş ödemelerinin garanti altında olduğunu söyledi. Feneberg’in mali sıkıntıları yeni değil. SWP’nin aktardığına göre, şirket uzun süredir zarar, şube ağı içindeki yapısal eksiklikler, yüksek emeklilik yükümlülükleri ve eski yan kuruluşu Allgäu Fresh Foods’un iflası gibi sorunlarla mücadele ediyordu. Zincir, son iki mali yılı çift haneli milyon Euro zarar ile kapattı.
Şirket, “Amacımız, işletmeyi ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak” açıklamasını yaptı. Ancak bu süreçte Allgäu, Oberschwaben, Schwaben ve Bodensee bölgelerindeki 70’ten fazla şubenin tamamı korunamayabilir. Karlılığı düşük şubelerin geleceği, “kritik biçimde değerlendirilecek” ifadeleriyle açıklandı.
Feneberg, iflas sürecinde müşterilerini mağdur eden ilk perakendeci değil. Tüketici Derneği, benzer durumlarda müşterilerin kupon alacaklarını iflas masasına kayıt ettirme hakkı bulunduğunu hatırlatıyor. Ancak, geri ödeme ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü çoğu durumda iflas masasındaki varlıkların yetersiz kaldığını belirtiyor. Uzmanlar, hediye kartlarının olabildiğince erken kullanılması gerektiğini vurguluyor. 2025 yılında Almanya’da artan iflas sayıları dikkat çekerken, ekonomik uzmanlar bu eğilimden endişe duyuyor.
