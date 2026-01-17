70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti

Şirketin yaptığı açıklamada, müşteri alışverişlerinin ve çalışan maaş ödemelerinin garanti altında olduğunu söyledi. Feneberg’in mali sıkıntıları yeni değil. SWP’nin aktardığına göre, şirket uzun süredir zarar, şube ağı içindeki yapısal eksiklikler, yüksek emeklilik yükümlülükleri ve eski yan kuruluşu Allgäu Fresh Foods’un iflası gibi sorunlarla mücadele ediyordu. Zincir, son iki mali yılı çift haneli milyon Euro zarar ile kapattı.