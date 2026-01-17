  • İSTANBUL
Aynı tiyatro, aynı yalanlar! 20 yıl önce Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

20 yıl önce şaibeli işleri ve siyasi hırslarıyla gündeme gelen hortumcu Cem Uzan’ın sahnelediği oyun, bugün CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından birebir kopyalanıyor.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin sığındığı "mağduriyet" limanı hiç değişmiyor. Bundan tam 20 yıl önce şaibeli işleri ve siyasi hırslarıyla gündeme gelen Cem Uzan’ın sahnelediği oyun, bugün CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından birebir kopyalanıyor. Kirli ittifakların ve "bana kumpas kuruluyor" naralarının dün de bugün de tek bir hedefi var: Milleti kandırmak!

Senaryo hiç değişmedi: "Mağdurum da mağdurum!"

20 yıl öncesinin arşivleri, eski İBB Başkanı’na adeta ışık tutuyor. O dönem devletin malına göz diken, hakkında açılan davaları "siyasi rekabet" kılıfına sokmaya çalışan Cem Uzan; bugün ise yargı kararlarını şova dönüştüren Ekrem İmamoğlu...

İkisinin de ortak nakaratı aynı:

"Kimseye yapılmayan baskı bana yapılıyor!"

"Siyasi rakibim oldukları için önümü kesiyorlar!"

"Yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor!"

 

Figüranlar değişti, zihniyet aynı!

Bu tiyatronun sadece başrol oyuncuları değil, onlara alkış tutan "stepne" kalemler ve isimler de birbirine benziyor. Dün, Cem Uzan’ın arkasında saf tutan isim Yaşar Nuri Öztürk iken; bugün aynı bayrağı, durduğu yeri şaşıran Ahmet Taşgetiren gibi isimler devralmış durumda. Dün Uzan’ın "hokkabazlıklarına" kalkan olanlar, bugün İmamoğlu’nun hukuk tanımaz tavırlarını meşrulaştırma yarışına giriyor.

Arşiv unutmuyor!

Yılmaz Özdil’in yazıları üzerinden yapılan araştırmalar, hafızalardaki tozu sildi süpürdü. 2004-2005 yıllarında kaleme alınan köşe yazıları, bugünün "İmamoğlu tiyatrosunun" aslında ne kadar bayat bir senaryo olduğunu kanıtlıyor. Milleti "kumpas" yalanlarıyla oyalamaya çalışanların, geçmişteki benzerlerinin sonunun ne olduğu ise herkesin malumu...

Yorumlar

Mahmut Şahin

Biri kacti Biri kacamadi

Mehmet soylu

Cem uzan keyfi kebab yapıyor, ekremde çıkarsa yurt dışında değil yurt içinde tatillerine devam ederse şaşırmam. Hukuk insanlarının geçmişini bağlantılarını incelemek lazım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
