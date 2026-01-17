Maval okuyacağına şaibeli yatay geçişi anlat! Mahkemeyi kandıramayan Ekrem çocukları kandırıyor
Çıktığı mahkemede şaibeli diplomasını savunamayan yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu, mahkemeyi kandıramayınca çocukları kandıramaya kalkıştı.
1994'te aldığı İngilizce İşletme Bölümü diplomasının iptaline karşı kendisi dava açan CHP'li Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda "Buraya diplomamı savunmaya gelmedim" diyerek laf kalabalığı yaptı.
Kendi açtığı davada bile tutarsızlık sergileyerek şaibeli diplomasını savunamayan yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu mahkemeyi kandıramayınca çocukları kandıramaya kalkıştı.
Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrenciler için mesaj paylaştı.
İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:
Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vadediyorum. Yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun. Sizleri çok seviyorum.