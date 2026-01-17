  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
70’ten fazla şubesi olan süpermarket zinciri iflas etti Her şey TOGG'la başladı! Hiç beklenmedik rakama çıktı Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Bu gerçeklerin söylenmesi gerekiyordu Financial Times detayı yazdı: Tamı tamına 11 milyar dolar! Gelir elde ettiler... Hiç kimse bunu beklemiyordu Günler sonra bile asla bayatlamayan kıyır kıyır poğaça yapmanın yolu: Mest eden poğaçayı demeye başladılar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı! Tansiyon 12.8'de sabitleniyor bir kaşığı yetiyor! Kemikleri çelik gibi yapıp adeta vücudu temizleyen motor Ahmed El Şara'nın kararı kızdırdı! Türkiye'ye yakın isim istifa kararı aldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye'deki son duruma ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Topçu, terör örgütü YPG'nin kaybedeceğini ifade etti. İşte Topçu'nun o yazısı...

1
#1
Foto - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Tarihi ve kadim bir Türkmen beldesi,Suriye’nin toprağı olan Halep’te yaşanan son gelişmeler, bölücü terör örgütü SDG’nin askeri ve sosyolojik meşruiyetini hızla kaybettiğini göstermiştir. Halep kırsalında bozguna uğrayan SDG unsurları, Deyr Hafir operasyonuna bir gün dahi direnememiş; kısa sürede geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu durum, örgütün sahadaki askeri gücünün zayıfladığını olduğu kadar, yerel halk nezdindeki karşılığının da tükendiğini ortaya koymaktadır.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Özellikle Suriye’deki Kürt aşiretlerinin tavrı bu sürecin en belirleyici unsurlarından biri hâline gelmiştir. İsrail’in açık desteğini alan, toplumsal dokuyu ve aile yapısını tahrip eden bölücü terör örgütü SDG’ye karşı, Suriye Kürtleri giderek daha net bir duruş sergilemektedir. Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmı, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bu yapının ülkeden tamamen temizlenmesini açıkça talep etmektedir.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Suriye Kürtlerinin, Suriye ordusuyla birlikte hareket etmeye başlaması, SDG açısından stratejik bir kırılma noktası olmuştur. Bu birlikteliği sahada gören SDG teröristleri, tutunamayacaklarını anlayarak Fırat’ın doğusuna kaçmak zorunda kalmıştır. Bu gelişme, Suriye’de etnik temelli bölünme senaryolarının karşılık bulmadığını; halkın büyük çoğunluğunun egemen, üniter ve bağımsız bir Suriye’den yana olduğunu açıkça göstermektedir.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Türkiye ise bu süreçte, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde hareket etmeyi sürdürmektedir. Komşuluk hukukunun, tarihî ve kültürel birlikteliğin, en önemlisi de kardeşliğin gereğini yerine getirerek; devleti, milleti ve vatanı ile bütünleşmiş egemen bir Suriye’nin inşasına katkı sunmaya devam etmektedir. Türkiye’nin yaklaşımı, herhangi bir etnik ya da mezhepsel ayrımı değil; Suriye halkının tamamının huzur, güvenlik ve toprak bütünlüğünü esas alan bir anlayışı yansıtmaktadır.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki, PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG, dış desteklerle ayakta tutulmaya çalışılan, ancak Suriye toplumunda karşılığı kalmamış bir terör yapılanmasıdır. İsrail’in bölgesel hesapları doğrultusunda Suriye’yi parçalama girişimleri, sahadaki gerçekler ve halkların iradesi karşısında başarısız olmaya mahkûmdur. Sonuç olarak, Suriye’nin bölünmesi değil; egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması bölgenin kalıcı barışı için tek gerçekçi yoldur. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de bu hedef doğrultusunda sorumluluk almaya,TÜRK SAMİMİYETİ ile KARDEŞ SURİYE halkının yanında durmaya devam edecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Karan hakkında şok karar
Gündem

Ümit Karan hakkında şok karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23