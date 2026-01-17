Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki, PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG, dış desteklerle ayakta tutulmaya çalışılan, ancak Suriye toplumunda karşılığı kalmamış bir terör yapılanmasıdır. İsrail’in bölgesel hesapları doğrultusunda Suriye’yi parçalama girişimleri, sahadaki gerçekler ve halkların iradesi karşısında başarısız olmaya mahkûmdur. Sonuç olarak, Suriye’nin bölünmesi değil; egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması bölgenin kalıcı barışı için tek gerçekçi yoldur. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de bu hedef doğrultusunda sorumluluk almaya,TÜRK SAMİMİYETİ ile KARDEŞ SURİYE halkının yanında durmaya devam edecektir.