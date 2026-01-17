Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yazdı: Suriye'deki Kürtler bunu talep ediyor

Türkiye ise bu süreçte, uluslararası hukukun meşruiyeti içinde hareket etmeyi sürdürmektedir. Komşuluk hukukunun, tarihî ve kültürel birlikteliğin, en önemlisi de kardeşliğin gereğini yerine getirerek; devleti, milleti ve vatanı ile bütünleşmiş egemen bir Suriye’nin inşasına katkı sunmaya devam etmektedir. Türkiye’nin yaklaşımı, herhangi bir etnik ya da mezhepsel ayrımı değil; Suriye halkının tamamının huzur, güvenlik ve toprak bütünlüğünü esas alan bir anlayışı yansıtmaktadır.