Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı!

Yaşam Tarzı Ortak Riskleri Belirliyor! Hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, sigara kullanımı ve stres, hem diyabet hem de kalp hastalığı riskini artıran ortak faktörler arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklar, iki hastalığın birlikte görülme olasılığını yükseltiyor. Orta Yaşta Önlem Almak Neden Kritik? Uzmanlara göre orta yaş, diyabet ve kalp hastalığı risklerinin yönetilebileceği en kritik dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Erken farkındalık ve düzenli takip, ileride oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliyor. Diyabet ve Kalp Sağlığı Birlikte Ele Alınmalı! Uzmanlar, diyabetin yalnızca kan şekeri odaklı değil, kalp ve damar sağlığıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Orta yaşta bu iki hastalık arasındaki bağın bilinmesi, risklerin daha doğru yönetilmesine katkı sağlıyor.